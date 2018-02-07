Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 29'u tutuklu 20 sanık ile taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Olay tarihinde Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan ve staj için 66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı'nda bulunan tutuklu sanık Selim Ses, savunmasında, 15 Temmuz'da eski binbaşı Ahmet Baykal'ın kendisini nöbetçi amir diye tanıttığını, konferans salonunda bir toplantı düzenlediğini ve toplantıda tatbikattan bahsettiğini söyledi.

Akşam saatlerinde birliğe saldırı olduğunun söylendiğini ve polise destek için dışarı çıkıldığını iddia eden Ses, Vatan Caddesi üzerinde cipten inerek tutuklu sanık eski yarbay Osman Akkaya'nın emriyle zırhlı (Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı) araca bindiklerini, bu sırada Akkaya'nın kendilerine, "Olumsuz bir durum olursa ateş etmekte serbestsiniz." dediğini ifade etti.

"Ankara'yı, İzmir'i aldık, bir tek İstanbul kaldı"

Eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da kendilerinden çok kısa bir süre sonra araca bindiğini anlatan Ses, şunları anlattı:

"Üzerinde polis üniforması vardı. Elindeki telefonla sürekli mesajlaşıyordu. Mithat Aynacı, Osman Akkaya'ya, 'Ön tarafa tanklar gelecekti, neden zırhlı araçlar geldi?' dedi. Bunun üzerine Osman Akkaya, yukarı çıktı ve ateş etti. Daha sonra Mithat Aynacı, Osman Akkaya'ya, 'Hava desteğine, helikoptere ihtiyaç var.' Mithat Aynacı bir de 'Ankara'yı, İzmir'i aldık, bir tek İstanbul kaldı.' dedi."

Tutuksuz sanık astsubay Bülent Kaplan ise ZMA ile Vatan Caddesi'ne gittiğini ve hiçbir olaya karışmadan geri döndüğünü savundu.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi