Konya'daki çatı davasında sanık savunması: Telefonuna ByLock'u eniştesi yüklemiş
Konya'da FETÖ soruşturması kapsamında 527 sanık hakkında açılan davada savunma yapan tutuklu sanık Tunçer, 'Hatırladığım kadarıyla 2014 yılı sonlarına doğru eniştem kendi telefonuna ByLock yükleyemediğini belirterek, benim telefonuma kurdu' dedi.
- AA
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 180'i tutuklu 527 sanığın yargılanması devam ediyor.
Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşmasında, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.
Duruşmaya, sanıklar, sanık avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.
Tutuklu sanıklardan Mustafa Tunçer, örgütün Konya il yapılanmasında bölge talebe mesullüğü yaptığı ve örgüte eleman kazandırdığı iddialarına ilişkin suçlamaları reddetti.
Örgütün evlerinde bir süre kaldığını belirten Tunçer, telefonuna ByLock yüklediği iddialarına ilişkin, "Hatırladığım kadarıyla 2014 yılı sonlarına doğru eniştem kendi telefonuna ByLock yükleyemediğini belirterek, benim telefonuma kurdu. Oradan da zaman zaman görüşme yaptığını düşünüyorum." diyerek kendini savundu.
Tomakin, telefonuna ByLock yüklediği iddialarına ilişkin suçlamaları da reddedince Mahkeme Başkanı, "ByLock kullanıcı adın 'tomakin' şifren ise kızının adı 'beyza1' yine de reddediyorsun öyle mi?" diye sordu. Sanık Tomakin, Mahkeme Başkanının sorusuna, "Evet." diye cevap verdi.
Tutuklu diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, savunması alınan tutuklu sanıklardan Mustafa Küçükkaragöz, Mehmet Rifat Erkan, Mehmet Sinan Satan, Muhammet Zeki Tanrıkulu ve Mikail Altan'ı tahliye etti.
Heyet, tahliye edilen 5 kişi ve bu hafta savunması alınan tutuklu sanıkların mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılmasına karar verdi.
Tutuklu diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.
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