Sanıklardan eski Destek Kıtaları Grup Komutanı Albay Aydın, sanıklardan eski Tuğgeneral Partigöç'ü suçladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, eski Karargah Destek Kıtaları Grup Komutanı Albay Cengiz Aydın, hakim karşısına çıktı.

Genelkurmay kışlasının güvenliğinden sorumlu olduklarını belirten Aydın, darbe girişimi sırasında diğer bazı komutanlar gibi bireysel hareket etme yerine sorumluluk alıp canı pahasına darbecilere direndiğini öne sürdü.

Genelkurmay önünde toplanan vatandaşlara ateş edilmemesi için defalarca talimat verdiğini, askerlerinin bu duruma şahit olduğunu ifade eden Aydın, kendi sorumluluğundaki askerlerden hiçbirinin vatandaşla karşı karşıya gelmediğini belirtti.

Genelkurmaya gelen tankların personelini kışladan ayrılmaları konusunda ikna için çaba gösterdiğini savunan Aydın, şöyle devam etti:

"Tank personelinin yanına gittik. İki tankın arasında onları topladım. Tabur komutanına bir an evvel burayı terk etmeleri gerektiğini söyledim. Bana silahı doğrultarak 'Kimden yanasınız?' diye sordu. 'Türk milletinden yanayım.' dedim. 'Ben buraya Genelkurmay Başkanının emrini almaya geldim.' dedi. Tüm ısrarlarıma rağmen kışladan ayrılmadılar. Bunun üzerine tankların imhası için açık şekilde emir verdim ancak askerlerim refleks gösteremedi. Eğer bizimkiler ateş etseydi şu anda burada olmazdık."

Darbecileri teslim almak için bir tim oluşturarak polis özel harekatla hareket ettiklerini ileri süren Aydın, Mehmet Partigöç'e teslim olması için mesaj attığını, teslim olmaması üzerine Partigöç ile tank mürettebatını teslim aldıklarını söyledi.

Aydın, "Mehmet Partigöç, Gökhan Eski ve diğer darbeciler, güvenlik sistemimi felç ettiler. Eski Genelkurmay Emniyet Subayı Gökhan Eski, karargahtaki uzman çavuşları yanlış yönlendirdi. Personelimi çeşitli bahanelerle içeri almadı. Konumunu kötü kullanarak haince hareket etti. O gün başka birlikten Genelkurmaya gelen kim olursa olsun haindir." diye konuştu.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Darbecilerin kışladaki güvenlik kamerası görüntülerinin saklandığı hard diskleri tankların altında ezip imha ettiğini belirten Aydın, karargahı teslim aldıktan sonra bu görüntülerin kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Cengiz Aydın, şunları kaydetti:

"Darbeciler hard diskleri imha ettiler. Bölgede daha sonra yaptığımız aramada bulduğum bazı materyali savcılığa teslim ettim. Sistemi kuran firmayla da temasa geçtim. Görüntülerin yedeklendiği bir server buldular. Yedek server odama getirildi. İçinde o geceye ait görüntüler vardı. Serverin telsiz merkezine götürülmesi, içindeki verilerin çoğaltılması emrini verdim. İçinde kendi görüntülerimin bulunduğu serveri ıslak imzayla savcıya teslim ettim. Darbeci olsam bunu yapmazdım."

Suçsuz olduğunu savunan Aydın, "Süratle gelişen bu kaos ortamında mutlaka hatalarımız oldu. Ben elimden geleni yaptım. Kahraman halkımızın duyarlılığı olayın başarısız olmasına neden oldu. ByLock kullanmadım. Bank Asya'da hesabım yok. Kurmay değilim." diyerek tahliye ve beraat istedi.

Aydın, çapraz sorgu sırasında kışlanın güvenliğinden sorumlu olduğu hatırlatılıp, darbecileri neden içeri aldığının sorulması üzerine, "Mehmet Partigöç beni yanılttı. Bu kişileri Gökhan Eski aldı. Benim bilgim dahilinde değil." dedi.

"Darbe faaliyetine kimlerin katıldığını düşünüyorsun?" sorusu üzerine Aydın, "Elinde silah olan herkes darbe girişimine katılmıştır ama farkında olmadan silah alanlar var. Karargahtaki tüm herkes buna karışmıştır. Mehmet Partigöç yönetiyordu. Yukarıda gördüğüm Ramazan Gözel'i, Muharrem ve Bünyamin'i gördüm, Sinan Sürer'i gördüm, Fırat Alakuş'u söyledim. Özel Kuvvetleri Fırat Alakuş yönetiyordu. Genelkurmayı ise Partigöç yönetiyordu." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan Partigöç, sanığa, "Tabur komutanının vurulduğunu öğrendiğinde ne yaptın?" diye sordu. Sanık Aydın, bu soruya, "Kimin tarafından vurulduğunu sonradan öğrendim. Sen 'Kışlaya saldırı bekliyoruz.' dediğiniz için ben onun dışarıdan gelen bir ateşle vurulduğunu düşündüm. Ayrıca tabur komutanını ambulansla hastaneye gönderdim." yanıtını verdi.

Partigöç'ün kamera odasına ne zaman geçtiğine yönelik sorusu üzerine Aydın, "Beni orada oyaladın. Benim oraya gireceğimi bildiğin için hemen kamera odasına geldin. Keşke bu zekanı başka yerde kullansaydın." dedi.

Partigöç'ün "Daha önce sana hiç emir verdim mi?" diye sorması üzerine Aydın, "Her şeyi sen organize ettin. Ben silahlı gücüm. Direkt senin gelmen dikkati çekerdi. Silahlı herkes darbecidir. Sizin dolduruşunuzla silah alanlar hariç." ifadesini kullandı.

"Bana özel bir emir vermedi"

Daha sonra savunma yapan sanıklardan eski Üsteğmen Cihangir Şenlik ise bilgi sistem teknisyeni olarak görev yaptığını, yazılım güncelleme, arızalı ekipmanı tamir ve teknik destekten sorumlu olduğunu söyledi.

YAŞ toplantısı için yeni bir yazılım üzerinde çalıştıklarını, bu yüzden geç saatlere kadar mesai yaptığını savunan Şenlik, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da da amirlerinin emriyle mesaiye kaldığını öne sürdü.

Saat 23.00'te mesaiden ayrılacağını, servis planlamasının da buna göre yapıldığını iddia eden Şenlik, darbe girişimi nedeniyle kışladan çıkamadığını ileri sürdü.

Şenlik, çapraz sorgu sırasında, "Seni bu duruma kim düşürdü? Bu duruma düşmenden hangi komutan sorumlu?" sorusuna karşılık, "Bağlayıcı bir şey demek istemiyorum. Yüce mahkemenizin karar vermesini istiyorum. Sorumlulardan şikayetçiyim." dedi.

Darbe bildirisinin Genelkurmay Başkanlığının internet sayfasına konulduğu saatlerde sanık Cemil Turhan ile kışladaki ilgili birime gittikleri hatırlatılan Şenlik, "Odaya geldi, 'Benimle gel.' dedi. Ben de anlayamadım." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Ne yaptınız, ne konuştunuz, sadece dolaştınız mı? Önemli bir sebep olmalı ki seni yanına alsın." demesi üzerine Şenlik, "Kendisine sormak lazım. Benim bilgim yok." ifadesini kullandı.

"O saatte Turhan ile dolaştınız mı? Sizi o saatte dolaşmak için mi çağırdı?" sorusu üzerine Şenlik, "Orada bir şey yok diye biliyorum. İlk kez girdim komuta katına. Bana özel bir emir vermedi." dedi.

"Önceki savunmanızda, 'Cemil Turhan, Mehmet Partigöç ve İlhan Talu darbecidir.' demişsiniz. Şimdi fikir değişikliğinin sebebi nedir?" sorusu Şenlik, "Fikir değişikliği değil. 'Kim serbestçe dolaşıyordu?' diye sordular, ben de onları söyledim." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, Şenlik'in savunmasının ardından yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.