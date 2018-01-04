Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Saniye saniye görüntülendi! 5 kişiyi vurdu

Samsun'da 5 kişinin tabancayla vurulduğu saldırı anı güvenlik kameralarına takıldı. Bir kişiye ateş açan saldırganın kazara 4 kişiyi daha yaraladığı anlaşıldı.

  • 17
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 2 gün önce Muhammet S. (38) tartıştığı kafeterya sahibi arkadaşı Hüseyin T.'ye tabancayla ateş açtı.
 
Hüseyin T.  iki bacağından vurularak ağır yaraladı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar kafeteryanın önünde bulunan Hasan Y., Bekir E., Osman Y. ve Ahmet D.'nin bacaklarına isabet ederek kazara yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı.
 
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Muhammet S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Muhammet S.  Samsun Adliyesine sevk edildi.
 
Silahlı saldırının ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Evini samandan yaptı

Evini samandan yaptı

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA