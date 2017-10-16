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Şanlıurfa'da 45 günlük evli genç intihar etti

Şanlıurfa'da kendini iple tavana asarak intihar eden fabrika işçisi ve 45 günlük evli 28 yaşındaki Serhat Mamir'in cenazesi, Hilvan İlçesi'nde toprağa verildi.

  • DHA
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Olay, dün gece Beyazevler Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Prefabrik yapı malzemeleri üreten bir fabrikada işçi olarak çalışan ve 45 günlük evli Serhat Mamir, gece saatlerinde evde kimsenin bulunmadığı sırada tavana bağladığı iple intihar etti. Sabah işe gitmeyince arkadaşları tarafından telefonla aranan Mamir´in cevap vermemesi üzerine yakınlarına haber verildi. Babanın evinde kalan eşi, eve gelip kapıyı açınca Serhat Mamir´in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolünde Serhat Mamir´in öldüğünü saptadı. Olayın ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu´na götürülen Serhat Mamir´in cesedi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mamir'in cenazesi, Hilvan'a bağlı Kadıkent Mahallesi´nde toprağa verildi.

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