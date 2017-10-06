Şanlıurfa Milletvekili Çelik ameliyat oldu
Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'da ameliyat oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, safra kesesindeki rahatsızlığı nedeniyle dün Acıbadem Bursa Hastanesine yatırılan Çelik, sabah erken saatlerde ameliyata alındı.
Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği, Çelik'in daha sonra odasına çıkarıldığı bildirildi.
Faruk Çelik'in 2 gün sürecek tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.
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