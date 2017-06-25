Şanlıurfa'da FETÖ'den 12 rütbeli asker tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK içersinde 'Bylock' kullandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 3 üsteğmen, 8 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 12 muvazzaf asker polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan 12 asker, tutuklanarak cezaevine konuldu.