Şanlıurfa’da 2 kişi arasında kavga çıktı

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi’nde sokakta yürüyen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce Hakan Y. isimli şahıs, kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, Hakan Y.’yi bıçaklayarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.