Şanlıurfa’da 2 kişi arasında kavga çıktı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sokakta 2 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi’nde sokakta yürüyen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce Hakan Y. isimli şahıs, kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, Hakan Y.’yi bıçaklayarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.