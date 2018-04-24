Şanlıurfa’da 71 Afgan göçmen yakalandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Türkiye üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 71 Afgan göçmen yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ilçesindeki bir dinlenme tesisinde Türkiye üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan 71 Afgan göçmen yakaladı. Minibüslerle batı illerine gitmeye çalıştıkları öğrenilen göçmenler, dinlenme tesisinde mola verince yakayı ele verdi. Göçmenlerle birlikte 3 tane de organizatörün yakalandığı iddia edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin geçici olarak konaklamaları için Birecik'te yer hazırlandığı belirtildi. Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.