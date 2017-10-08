Şanlıurfa’da 77 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Konuyla ilgili Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde bir kamyonet durdurularak içerisinde arama yapıldı. Aramada, 77 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, aracın sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.