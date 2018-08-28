Şanlıurfa'da açılan yaz kursunda dört işlem sorusu çözen robot ürettiler

Siverek Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan kursta eğitim gören öğrenciler, mekatronik mühendisi Mehmet Gire öncülüğünde, Android işletim sistemi ile uyumlu programla çalışan robot üretti. Komutla hareket eden robot, lazerle istenilen hedefe odaklanıyor, 'toplama, çıkarma, çarpma ve bölme' sorularına yanıt veriyor. Dört işlem soruları da sorabilen robot, cevapların yanlış olması halinde sesli ikazda bulunuyor.

Robotun komutla hareket ettiğini belirten mekatronik mühendisi Mehmet Gire, "Robot uygulama ve kodlama derslerimizde öğrencilerimizle başarılı bir eğitim kursunu tamamlamak üzereyiz. Öğrencilerimizle yaptığımız uygulamaları bir araya getirerek robotu oluşturduk. Robotumuz sesli komutlarla çalışıyor. Dört işlem matematik sorularını soruyor ve sorulan soruları cevaplıyor. Bu imkanı bizlere sağlayan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kursa katılan öğrenciler ise "Kurslarımız çok başarılı geçti. Bizler bu kurslarda çok şey öğrendik" diye konuştu.