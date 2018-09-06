Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
- AA
Abdalağa Mahallesi'nde Aktaş ve Akçiçek aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada aynı aileden Muhabet, Hasan, Muzaffer ve Mehmet Emin Aktaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Emin Aktaş, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayın ardından polis, mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı.
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