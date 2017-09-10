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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada 2 kişi öldü.

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Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Hacı Mahallesi'nde Mahmut Sarıtaş ve İbrahim Gülmezyüz arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Sarıtaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülmezyüz, kurtarılamadı.

Olayın ardından güvenlik güçleri olay yerinde ve hastanede önlem aldı.

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