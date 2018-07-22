Şanlıurfa’da balkondan düşen genç kız öldü
Şanlıurfa’da apartmanın 3’üncü katındaki evinin pencerelerini temizlediği sırada dengesini kaybederek düşen Zehra Beller (16) hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Zehra Beller, evlerinin penceresinin camını temizlerken dengesini kaybedince beton zemine düştü. Genç kızın yere düştüğünü fark eden bina sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cesedi yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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