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Şanlıurfa'da bir çocuğun polisin çaldığı saz eşliğinde söylediği “Özel Harekat” marşı büyük ilgi gördü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara 126 yıldır etli pilav ikram ediliyor. Bozkurt Belediyesince her yıl Kurban ve Ramazan bayramlarının 3. günü düzenlenen 'bayram pilavı' etkinliğinde vatandaşlar bir araya geliyor.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara 126 yıldır etli pilav ikram ediliyor.
 
Bozkurt Belediyesince her yıl Kurban ve Ramazan bayramlarının 3. günü düzenlenen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlar bir araya geliyor.
 
Bu yılki etkinlikte belediye ekiplerince 1400 kilogram pirinç ve 670 kilogram et kullanılarak yapılan 121 kazan pilav, binlerce kişiye ikram edildi.
 
Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, herkesin bayramını kutlayarak, bu geleneğin 126 yıl önce insanları bir araya getirmek için başlatıldığını söyledi.
 
Yapılan duanın ardından Ekeş ve protokol üyeleri, pilav kazanlarının başına geçerek vatandaşlara etli pilav dağıttı.

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