Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da bir kişi tüfekle oynarken kazara kardeşini vurdu

Siverek ilçesinde, ağabeyinin oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki H.A, Mezra Mahallesi'nde evlerinde av tüfeğiyle oynarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, odadaki kardeşi Rojda A'ya (12) isabet etti.

Rojda olay yerinde hayatını kaybederken kardeşini kanlar içinde gören H.A, aynı tüfeğin o sırada tekrar ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Sesler üzerine eve giren yakınları kardeşleri kanlar içerisinde bulurken durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekipleri, Rojda A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayağından yaralanan H.A. ise sağlık ekipleri tarafınan Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
11 EYLÜL 2001: ABD´DE İNTİHAR SALDIRILARI

11 EYLÜL 2001: ABD´DE İNTİHAR SALDIRILARI

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

Business Insider, dünyanın en değerli 21 futbolcusunu seçti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA