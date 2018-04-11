Şanlıurfa'da çatışma: 3 asker yaralı

Olay, Suruç ilçesine bağlı Harmanalan Mahallesi’nde meydana geldi. Suruç İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mahalledeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda askerlerin çağrılarına uymayan şüpheliler ateş açtı. Çıkan çatışmada, üç asker yaralandı, şüphelilerden Resul E.’de (36) ağır yaralı olarak yakalandı. Yaralı askerler ile şüpheli Resul E., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çatışma sırasında iki ayrı araçla olay yerinden kaçan beş şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Sadık, Fethi, Ahmet, Hasan ve Yusuf E. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.