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Şanlıurfa'da çocuk kavgası ölümle sonuçlandı

ŞANLIURFA'da, çocuk yüzünden komşular arasında çıkan kavgada bıçaklanan 45 yaşındaki Ziyarettin Oğuz, hayatını kaybetti.

  • DHA
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Atakent Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan iki ailenin çocukları arasında, dün akşam, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, aile bireylerinin de katılmasıyla büyüdü.  Kavga sırasında, 16 yaşındaki Can H., elindeki bıçakla Ziyarettin Oğuz'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan ve çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Oğuz, acil servisteki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ziyarettin Oğuz'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
 
Can H.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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