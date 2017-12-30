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Şanlıurfa'da çukurda sıkışan köpeğe 7'nci günde de ulaşılamadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçen hafta pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeğini kurtarmak için süren çalışmalar 7'nci günde de sonuç vermedi.

  • DHA
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Siverek merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Niğit Mahallesi'nde geçen hafta pazar günü 2 oğluyla birlikte avlanan Suriye uyruklu Cuma Süleyman'ın köpeği, bir kirpinin peşinden koşarken kayaların arasına girip, sıkıştı. Çukurda sıkışan köpeği kurtarmaya çalışan Süleyman ve oğulları sonuç alamayınca itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bütün çalışmalarına rağmen köpeğe ulaşamadı.

Cuma Süleyman'ın oğlu Keys Süleyman, "Köpeğimiz için gece gündüz burada bekliyoruz ve itfaiye ekipleri ile birlikte çalışıyoruz. Amacımız köpeğimizi ölmeden oradan kurtarmak" dedi.

Sağanağın başladığı bölgede, ekiplerin köpeğin kurtarılması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

 

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