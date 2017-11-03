Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarda Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye bazı kişilerin geçiş yaptığını belirledi.

Ekipler, ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Kasım El Hıdır ve Abdülhamid Elvasi'yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında götürülen şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve şüphelilerden El Hıdır'ın Suriye'de bomba eğitimi aldığı ileri sürüldü.

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.