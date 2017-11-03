Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Şüphelilerden El Hıdır'ın Suriye'de bomba eğitimi aldığı ileri sürüldü

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarda Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye bazı kişilerin geçiş yaptığını belirledi.

Ekipler, ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Kasım El Hıdır ve Abdülhamid Elvasi'yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında götürülen şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve şüphelilerden El Hıdır'ın Suriye'de bomba eğitimi aldığı ileri sürüldü.

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yiğitler ölürkem bile gülerler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yiğitler ölürkem bile gülerler

Japon ninja kediler sınır tanımadı

Japon ninja kediler sınır tanımadı

Tarihin en acı dolu kareleri

Tarihin en acı dolu kareleri

WhatsApp uygulaması çöktü mü?

WhatsApp uygulaması çöktü mü?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA