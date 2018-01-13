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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8'i Suriye uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 5 zanlı ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 6 zanlı hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

 

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