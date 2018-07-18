Şanlıurfa'da doktoru parke taşı ile yaralayan saldırgan tutuklandı
Şanlıurfa'da doktor Bahaddin Ahmet Yalçın'ı parke taşıyla başına vurarak yaralayan Abdulkadir Keskinli, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
İfadesinde herhangi bir pişmanlık duymadığını söylediği öğrenilen Abdulkadir Keskinli, cezaevine konuldu.
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