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Şanlıurfa'da düğünde dolarlar havada uçuştu, takılar ise göz kamaştırdı

Şanlıurfa'da, mimar Cihan Küçükbayrak ile akrabası Kübra Küçükbayrak'ın düğününde dolarlar havaya saçılırken, davetliler takı takma yarışına girdi.

  • DHA
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Mimar Cihan Küçükbayrak, akrabası Kübra Küçükbayrak'la düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Kentteki bir düğün salonunda yapılan 2 bin kişinin katıldığı düğünde şarkılar eşliğinde eğlenen davetliler, piste çıkan çiftin başına dolar yağdırdı. Daha sonra da takı takma yarışına giren davetlilerin taktığı altınlar, gelinin üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu.

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde Küçükbayrak çiftinin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi kıydı.

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