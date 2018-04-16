Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa’da Eyüp Peygamber Makamı önünde bomba paniği

Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber Makamı önüne bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Eyüp Peygamber Makamı önünde yaşandı. Makam önündeki otobüs durağında kimliği belirlenemeyen vatandaş tarafından unutulan çanta, bomba şüphesiyle paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Eyüp Peygamber Caddesinde yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından fünye ile patlatılan çantanın içinden çatal, meyve bıçağı, kaşık ve cam bardaklar çıktı. Bunun üzerine cadde araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

Polis çantayı bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Ruslar dünyanın merkezine indi

Ruslar dünyanın merkezine indi

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

Kilo vermede kaloriye dikkat!

Kilo vermede kaloriye dikkat!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA