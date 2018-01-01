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Şanlıurfa'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin altında kalan sürücü öldü, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Nihat Ercan (30) idaresindeki 34 AV 9673 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin otoyolu bağlantı yolunda kenardaki ağaçlara çaptıktan sonra devrildi.

Kazada aracın altında kalan sürücü Ercan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan baba Kenan, anne Gönül ile çocukları Berfin Ece ve Muhammet Ozan Ürgen, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince vinç yardımıyla aracın altından çıkarılan Ercan'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna götürüldü.

 

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