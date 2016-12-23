Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, doktorların da aralarında yer aldığı 14 zanlı gözaltına alındı.

  • ŞANLIURFA (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin Şanlıurfa, İstanbul ve Balıkesir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında doktor ve iş adamlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yakalanan 12 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İstanbul ve Balıkesir'de gözaltına alınan 2 zanlının ise soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Manuel Valls'e unlu saldırı

Manuel Valls"e unlu saldırı

Tarihi Galata Köprüsü yerinden kaldırıldı

Tarihi Galata Köprüsü yerinden kaldırıldı

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA