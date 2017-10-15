Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı.
- AA
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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