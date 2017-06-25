Şanlıurfa'da FETÖ'den 8 rütbeli asker tutuklandı
Şanlıurfa'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'Bylock'u kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan rütbeli 12 askerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- DHA
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK içersinde 'Bylock' kullandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 3 üsteğmen, 8 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 12 rütbeli asker polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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