Şanlıurfa'da FETÖ'den 8 rütbeli asker tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK içersinde 'Bylock' kullandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 3 üsteğmen, 8 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 12 rütbeli asker polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.