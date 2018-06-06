Şanlıurfa’da Foseptik çukuruna düşen inek 3 saatte kurtarıldı
Şanlıurfa’da foseptik çukuruna düşen inek itfaiyenin çalışması sonucunda 3 saatte kurtarıldı.
- İHA
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Bilece kırsal Mahallesi’nde Hasan Uçar isimli şahsın ineği yaklaşık 2 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. Kendi başlarına ineği çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, foseptik çukuruna düşen ineği yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından çıkartmayı başardı. Ekipler tarafından yıkanan inek daha sonra sahibine teslim edildi.
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