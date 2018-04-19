Şanlıurfa'da GAP Vadisi'ne ulaşımın teleferikle sağlanabilmesi için altyapı hazırlıklarına başlandı

Şanlıurfa'nın bereketli topraklarını suyla buluşturan dev sulama kanalının geçtiği GAP Vadisi'nin iki yakasında Türkiye'nin en büyük yeşil alan projelerinden birisi uygulanıyor.

Seyir teraslarından dinlenme tesislerine, restoranlardan park ve oyun alanlarına kadar birçok sosyal alanı kapsayan vadi, kurulacak teleferik sayesinde de kuş bakışı izlenebilecek.

Yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak 2 kilometre uzunluğundaki hatta, saatte bin kişinin taşınması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentte Türkiye'nin en büyük yeşil alan projelerinden birini hayata geçirme hazırlığında olduklarını söyledi.

Projenin yaklaşık 3,5 milyon metrekarelik alanı kapsadığını belirten Çiftçi, çalışmaların etaplar halinde sürdüğünü kaydetti.

Nihat Çiftçi, teleferiğin güzel bir vadiye kurulacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Fırat'ın güzel suyu, bu vadiden verimli toprakları olan Harran'a geçiyor. Güzel bir görselliği var, vadinin coğrafi olarak eğimi de oldukça iyi. Karşı tarafta kurmuş olduğumuz Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası, onun arkasını besleyen Yaşam Parkı, yine bu tarafta seyir terasları, oturma alanları, dinlenme alanları, restoranlar bu bölgeyi besliyor. Aynı şekilde şehrin içerisinde kaldığı için Karaköprü Doğukent Mahallesi ile Esentepe Mahallesi'ni de ulaşım anlamında birbirine bağlıyor."

Kamu özel sektör iş birliği yapılacak

Çiftçi, büyükşehir belediyesi olarak temel ihtiyaçları karşıladıklarını, teleferik projesinde ise özel sektörle iş birliği yapmayı planladıklarını söyledi.

Projenin "yap-işlet-devret" modeliyle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, "Hizmet, özel sektör-kamu iş birliği içerisinde devreye girecek. Projemiz tamamıyla bitmiş ve planımıza işlenmiş durumda, şu an altyapısı hazırlanıyor, projeye ilişkin teklifler, komisyonumuz teklifleri değerlendiriyor." diye konuştu.

Nihat Çiftçi, tesisi mümkün olan en kısa sürede hizmete açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.