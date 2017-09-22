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Şanlıurfa'da hafriyat kamyonu faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna hafriyat kamyonu çarptı. Anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çocuklar ise yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YT 119 plakalı hafriyat kamyonu 1 ve 5 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Asiye Kılıç’a (29) çarptı. Kazada yaralanan anne ve çocukları ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, çocukların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
 
Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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