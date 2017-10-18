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Şanlıurfa'da hasta ziyaretine gidenlerin otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde hasta ziyaretine giden Yeşil ailesinin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu, Adile Yeşil hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Suruç karayolunun 30´uncu kilometresindeki çadırkent yakınlarında meydana geldi. Mızar Mahallesi'nde oturan Ramazan Yeşil, Suruç´taki hasta yakınlarına ziyaret için ailesiyle birlikte 06 DS 583 plakalı otomobille yola çıktı. Yeşil'in kullandığı otomobil, çadırkent yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ramazan Yeşil ile araçta bulunan Adile, Kudret, Ayser, Naile ve Sadık Yeşil yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Adile Yeşil´in hayatını kaybettiği belirlerken, 5 yaralı ise ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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