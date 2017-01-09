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Şanlıurfa'da iki belediyeye kayyum atandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Bozova İlçe Belediyelerine kayyum atandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın PKK/KCK operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından her iki ilçe belediyesine de kayyum atandı. 
 
Vali Vekili Cengizhan Yılmaz atamalarla ilgili verdiği bilgide, Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesine kayyum olarak Kaymakam Ömer Çimşit'in, Bozova Belediyesine ise Zekeriya Göker'in atandığını belirtti. 
 
Atamalar sonrası belediyelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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