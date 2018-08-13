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Şanlıurfa'da İki TIR arasında sıkışan kişi öldü

Şanlıurfa'da, park edilmesine yardımcı olmaya çalıştığı TIR ile park halindeki diğer TIR'ın arasında sıkışan İnal Taş, yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Kaza, dün Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 68'inci kilometresindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Halil Bakır, yönetimindeki 27 J 255 plakalı TIR'ı park etmeye çalıştı. Sürücünün arkadaşı İnal Taş da TIR'ı park edebilmesi için araçtan inip, Bakır'a yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada Halil Bakır, önünde park halindeki 27 Y 8197 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İnal Taş da iki TIR'ın arasında sıkıştı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan Taş'ı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. İnal Taş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Arkadaşının ölümüne neden olan Halil Bakır ise gözaltına alındı.
 

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