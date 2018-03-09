Şanlıurfa’da ikisi kadın 102 güvenlik korucusu yemin etti

Şanlıurfa’da görev yapacak 102 güvenlik korucusu için İl Jandarma Komutanlığı’nda yemin töreni düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, kurum amirleri, korucuların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından yaş kütüğüne plaka çakan güvenlik korucuları, daha sonra bayrak ve silah üzerine yemin ettiler.

Göreve başlayan güvenlik korucuları arasında Şanlıurfa’da ilk kez görev alan iki kadın da yer aldı. Güvenlik Korucusu olmak için Viranşehir’den başvuran Nazlı Kızılboğa ve Adle Satun da eğitimlerini tamamlayarak göreve başladılar.

Tören, Vali Erin ve protokol üyelerinin, başarılı güvenlik korucularına teşekkür plaketi vermesi ve resmi geçitin ardından sona erdi.