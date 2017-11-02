Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Suruç karayolunun Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Hasan A. idaresindeki 80 FB 963 plakalı otomobil, Ahmet Ö. yönetimindeki 02 KD 896 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve kamyonette bulunan sürücüler ile Pakize A., Kadir P., İsmail P., Kübra A., Salih Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ile İl merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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