Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Suruç karayolunun Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Hasan A. idaresindeki 80 FB 963 plakalı otomobil, Ahmet Ö. yönetimindeki 02 KD 896 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve kamyonette bulunan sürücüler ile Pakize A., Kadir P., İsmail P., Kübra A., Salih Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ile İl merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.