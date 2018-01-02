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Şanlıurfa’da kanala uçan otomobildeki 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’da sulama kanalına uçan otomobildeki 3 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ kırsal Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde 4 kişinin olduğu tahmin edilen bir otomobil, sulama kanalına uçtu. Otomobildeki bir kişi kurtarılırken iddiaya göre 3 kişi ise otomobille birlikte suya gömüldü. Olay yerine giden itfaiye, sağlık, jandarma ve su altı polisleri, kaybolan diğer kişileri bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından biri kadın, biri de erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından çıkartılan cesetler cenaze aracına konulurken kayıp olduğu düşünülen diğer kişiyi bulma çalışmaları ise devam ediyor.

 

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