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Şanlıurfa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Ayran Mahallesi'nde yaşayan Kadriye (73) ile eşi Bozan Kartal'a (92) sabah yemek götüren yakınları, çifti yataklarında hareketsiz görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Kartal çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çiftin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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