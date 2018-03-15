Şanlıurfa'da kardeş kavgası: 1 ölü
Suruç'ta kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- İHA
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yolcular Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle tartışan iki kardeşten biri diğerini kalbinden bıçakladı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan kardeşlerden Ayaz T. (27) kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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