Keşif için Türkiye’ye gelen teröristler Şanlıurfa’da yakalandı

Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçerek terör eylemleri öncesi keşif yaptığı belirlenen teröristler Şanlıurfa’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla gelerek terör eylemleri öncesi keşif yaptıkları belirlenen 3 kişiye yönelik operasyon başlattı. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2’si Suriye vatandaşı, biri ise Türkiye'de irtibatlı oldukları tespit edilen toplam 3 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.