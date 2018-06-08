Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarptı

Kaza, gece saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. 01 AGR 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sokakta park halinde bulunan 01 AF 654, 24 YL 2374, 63 N 5346 ve 63 EG 857 plakalı otomobillere çarptı.



Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu arada otomobil sahipleri arasında tartışma çıktı.



Tarafları sakinleştiren polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.