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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

  • DHA
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Kaza, gece saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. 01 AGR 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sokakta park halinde bulunan 01 AF 654, 24 YL 2374, 63 N 5346 ve 63 EG 857 plakalı otomobillere çarptı.

Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu arada otomobil sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tarafları sakinleştiren polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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