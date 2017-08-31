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Şanlıurfa'da kovalamacada kanala atlayan kadın zanlı ve polis yaralandı

Şanlıurfa’da araması olan kadın ile onu yakalamaya çalışan polis, yaşanan kovalamacanın sonunda yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kanalın beton zeminine çakıldı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken polisin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Polis ekipleri, araması olan Esmanur K. isimli kadının Şanlıurafa’da saklandığı yeri belirledi. Polisin kendisini yakalamak üzere olduğunu fark eden kadın, sokak aralarına girerek kaçmaya çalıştı. Kadının kaçtığını gören polisler de peşine düştü.
 
Polis kadının arkasından kanala atladı
 
Parkta devam eden kovalamacada kaçamayacağını anlayan kadın, yan tarafta bulunan DSİ’ye ait yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanala atladı. Karanlık nedeniyle kanalda su olduğunu zanneden kadın kafa üstü beton zemine çakıldı. Kadının peşinden atlayan bir polis de ayaklarının üzerinde beton zemine düştü. Kafası beton zemine çarpan kadın ile peşinden atlayan polis memuru yaralandı.
 
Yaralıların çıkartmak için ekipler seferber oldu
 
Yaralı polisin arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Merdiven yardımıyla kanala inen polisler, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı arkadaşlarının başından ayrılmadı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları çıkartmayınca itfaiyeden yardım istedi. Kadın, itfaiyenin yardımıyla kanaldan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilirken yaralı polis ise yaklaşık iki kilometre ilerindeki yoldan kanala giren UMKE ekiplerinin aracına alındı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kadın zanlının ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya geldiği iddia edilen kadının zanlının neden arandığı ise öğrenilemedi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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