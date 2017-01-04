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Şanlıurfa'da lisede yangın: 20 öğrenci dumandan etkilendi

Şanlıurfa'da, Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bodrum katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 20 öğrenci dumandan etkilendi.

  • DHA
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Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bodrum katında, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın başladı. Okul yöneticilerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, öğrenciler ise tahliye edildi. 
 
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 20 öğrenci dumandan etkilendi. Öğrencilere, çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bodrum katında bulunan öğrencilere ait eski mezuniyet kıyafetleri yanarken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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