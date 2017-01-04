Şanlıurfa'da lisede yangın: 20 öğrenci dumandan etkilendi

Mustafa Koç’un ‘Sessiz Dünya’sı

Geçen yıl bu ay bir kalp krizi sonucu vefat eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç anısına basılan ve deniz tutkusunu anlatan “Silent World Mustafa V. Koç” (Sessiz Dünya) kitabı yayınlandı.