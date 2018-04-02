Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 7 yaralı

<p> Ali Yılmaz idaresindeki 47 KY 992 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 110'uncu kilometresinde şarampole devrildi.</p> <p> Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.</p>
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