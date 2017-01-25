Þanlýurfa'da, okullarý soyan 9 kiþi gözaltýna alýndý
Þanlýurfa'da 5 ayrý okuldan hýrsýzlýk yaptýklarý iddia edilen 9 çocuk gözaltýna alýndý.
- DHA
Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro ekipleri, kapýlarýný kýrarak girdikleri 5 ayrý okulda kantin ve idarecilerin odalarýndan hýrsýzlýk yapan kar maskeli soyguncularla ilgili çalýþma baþlattý.
Akþam saatlerinde düzenlenen operasyonla, yaþlarý 14 ile 16 arasýnda deðiþen 9 çocuk gözaltýna alýndý. Hýrsýzlýk þüphelisi çocuklar, ifadeleri alýnmak üzere Çocuk Þubesi'ne götürüldü.
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