Şanlıurfa’da öldürülen 4 kişi Gaziantep'te toprağa verildi
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi Gaziantep’te defnedildi.
Bozova ilçesine bağlı Kızlar kırsal mahallesinde silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi Gaziantep’te kılınan cenaze namazının arından toprağa verildi.
Olayda Ramazan Şahin’in amcaları Şeyho ile Şeyhmüslüm (62), halası Narin Şahin (25) ve yengesi Emine Şahin (60) yaşamını yitirmişti.
Öte yandan 2 amcasını, halasını ve yengesini öldürüp kayıplara karışan Ramazan Şahin’in yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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