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Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki çocuğu öldü, sürücü olan baba yaralandı.

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Musa Ada'nın (38) kullandığı 63 KL 523 plakalı otomobil, Bellik Mahallesi yakınlarında, yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü Ada, yaralı olarak sudan çıkmayı başarırken, 2 yaşındaki oğlu Serhat ile eşi Rabia Ada (31) hayatını kaybetti.

Anne ve çocuğunun cenazesi, otopsi işlemleri için Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yaralı kurtulan sürücü Ada'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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