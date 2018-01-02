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Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 çocuk kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

Şanlıurfa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Küçük bir kız çocuğu araçtan çıkarılırken, suya gömülen otomobilde olduğu ileri sürülen 3 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

  • DHA
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Olay, saat 16.45 sıralarında Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına devrildi. Çevredekiler kazayı görünce araçtakilerin yardıma koştu. Otomobildeki bir kız çocuğu sudan çıkarılarak ambulansla hastaneye gönderildi.
 
Su altı polisleri ile kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede, suda kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

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