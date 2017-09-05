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Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp takla atın arabadaki 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep karayolundaki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.

ARABA TERS DÖNDÜ

Gaziantep yönüne ilerleyen Halil Şimşek yönetimindeki 63 KD 363 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada ters şekilde duran otomobilin sürücüsü Halil Şimşek ile araçta bulunan Yılmaz Yavuz ve adı öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı.

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