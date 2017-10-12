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Şanlıurfa'da otomobilde 14 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da, bir otomobilde yapılan aramada 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları doğrultusunda, Mardin'den kente giriş yapan bir otomobili Sırrın mevkisinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü ve beraberindeki kişi, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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